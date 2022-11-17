Магомед Адиев: Исламхан обладает атакующим потенциалом

Магомед Адиев. Фото: Epsilon/Getty Images

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев оценил прошедшую игру в товарищеском матче против Узбекистана, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Федерации.

- Неплохая игра. Были эпизоды, где мы выглядели так, как хотели. Пытаемся перестроить нашу игру при подготовке к отбору Евро-2024. Голы пропустили из-за собственных ошибок, над которыми стоит поработать. Моменты были у обеих команд, но победу одержали хозяева, с чем я их поздравляю!

Конечно, как главный тренер, я несу ответственность за результат. Но я принял ряд решений, что для подготовки к следующему циклу, нужно улучшить нашу игру. Понимаю, что этот путь непростой, где возможны неудача и определенная критика.

- Многие ожидали противостояние Зайнутдинова и Шомуродова. Почему Бактиер не вышел в стартовом составе?

- У него были мышечные проблемы на тренировке из-за перегрузки и не было никакого смысла рисковать его здоровьем. Конечно, я хотел его выпустить с первых минут. Но увидев его состояние, решил выпустить его только во втором тайме. В воскресенье он сыграл за ЦСКА, прилетел на следующий день и сразу приступил к тренировкам.

- Как оцените игру Исламхана?

- Бауыржан обладает атакующим потенциалом. Понятно, что игровой тонус у него пока не такой, как хотелось бы. С другой стороны, мне нужно полное понимание по нему: как его использовать, сколько минут он может сыграть. Понять это я смогу путем такого игрового времени, которое я придал. После долгого перерыва у него есть сохранение мяча с проникающими передачами. В некоторых эпизодах выглядел хорошо.

- Кого можете выделить в составе сборной Узбекистана?

- Эльдор Шомуродов нарисовал два мяча на ровном месте, хотя там больших предпосылок к голу не было. Это говорит о качестве футболиста, на то он и играет в Италии. Могу отметить вратаря, когда отбил опасный удар. Есть квалифицированные футболисты, и думаю, у сборной Узбекистана неплохое будущее.

Напомним, данный матч состоялся в Ташкенте. Казахстан уступил со счетом 0:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1997624-magomed-adiev-islamhan-obladaet-atakuyuschim-potentsialom/