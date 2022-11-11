Карло Анчелотти: На ЧМ по футболу буду болеть за своих игроков

Карло Анчелотти. Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти назвал сборные, за которые будет болеть на предстоящем чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре, передает NUR.KZ.

"Чемпионат мира? Конечно, я буду смотреть матчи. Буду поддерживать Бразилию, Хорватию, Испанию, Францию, Уругвай, Германию. Я буду поддерживать своих игроков",- цитирует Анчелотти Madrid Xtra.

Мировое первенство стартует уже 20 ноября. В нем примут участие 32 команды. В первом матче сыграют сборные Катара и Эквадора. Завершится он 18 декабря.

Действующим победителем ЧМ является Франция, завоевавшая титул в 2018 году в России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1996809-karlo-anchelotti-na-chm-po-futbolu-budu-bolet-za-svoih-igrokov/