Казахстан разгромил Черногорию в отборе на чемпионат мира-2024

Сборная Казахстана по футзалу. Фото: kff.kz

Сборная Казахстана по футзалу одержала победу над Черногорией в третьем матче отборочного раунда на чемпионат мира-2024, который состоялся в Алматы, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 7:0. В составе сборной Казахстана гол на свой счет записали Дуглас Жуниор, Абдырасыл Абдулманапулы, Арнольд Кнауб, Альберт Акбаликов, Биржан Оразов (дубль), Азат Валиуллин.

Благодаря этой победе, Казахстан упрочил свое лидерство в группе 5. В активе нашей сборной девять очков из девяти возможных. Следом располагается Словения - три очка. Черногория находится на последнем месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1996481-kazahstan-razgromil-chernogoriyu-v-otbore-na-chempionat-mira-2024/