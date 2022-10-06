ФК "Челси" одержал победу над "Миланом": результаты игрового дня ЛЧ

Матч "Челси" - "Милан". Фото: Robin Jones/Getty Images

Лондонский футбольный клуб "Челси" в домашнем матче третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов одержал уверенную победу над "Миланом" (Италия), передает NUR.KZ.

Встреча на "Стэмфорд Бридж" завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Уэсли Фофана, Пьер-Эмерик Обамеянг и Рис Джеймс.

Ниже представлены все результаты оставшихся матчей третьего раунда.

"Зальцбург" (Австрия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 1:0

"Лейпциг" (Германия) - "Селтик" (Шотландия) - 3:1

"Реал Мадрид" (Испания) - "Шахтер" (Украина) - 2:1

"Манчестер Сити" (Англия) - "Копенгаген" (Дания) - 5:0

"Севилья" (Испания) - "Боруссия" (Германия) - 1:4

"Бенфика" (Португалия) - "ПСЖ" (Франция) - 1:1

"Ювентус" (Италия) - "Маккаби" (Израиль) - 3:1

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1991338-fk-chelsi-oderzhal-pobedu-nad-milanom-rezultaty-igrovogo-dnya-lch/