Асхат Тагыберген о матче с Беларусью: Мы настроены только на победу

Асхат Тагыберген. Фото: kff.kz

Капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген прокомментировал предстоящий матч с командой Беларуси в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает пресс-служба КФФ.

По словам казахстанского полузащитника, против Беларуси национальная команда будет играть только на победу.

– Атмосфера в команде очень хорошая, мы очень соскучились по сборной. Настрой на завтрашний матч боевой и готовы выложиться на все сто процентов. Мы настроены только на победу.

– Когда мы увидим ваши фирменные голы издали?

– Предпочитаю делать голевые передачи, чем забивать. Если будет возможность, то, конечно, постараюсь забить.

– Кто самый опасный игрок в составе Беларуси?

– Эта сборная самая неудобная для нас. Думаю, стоит опасаться игроков, выступающих в нашем чемпионате. Макс Эбонг из "Астаны" может создать проблемы, но думаю, мы справимся и решим задачу перед нашими болельщиками.

– Ранее мы никогда не занимали первое место в своих группах. Готова ли команда психологически? Также мы никогда не выигрывали у Беларуси. Как можно исправить эту статистику?

– Действительно, это исторический момент. Как я сказал ранее, это тяжелый соперник для нас. Попытаемся осуществить нашу мечту в этот исторический момент. Все покажет завтрашняя игра. Мы сделаем все, что в наших силах.

Напомним, что матч Казахстан - Беларусь состоится сегодня в 20:00 на стадионе "Астана-Арена".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1989159-ashat-tagybergen-o-matche-s-belarusyu-my-nastroeny-tolko-na-pobedu/