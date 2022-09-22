Владислав Малькевич о матче с Казахстаном: Надеюсь, в этой игре тоже получится отличиться

Владислав Малькевич. Фото: pressball.by

Защитник сборной Беларуси по футболу Владислав Малькевич прокомментировал предстоящий матч с командой Казахстана в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает пресс-служба БФФ.

По словам защитника БАТЭ, атмосфера в сборной хорошая. В матче с Казахстаном Владислав надеется вновь забить гол.

— В прошлом матче вам удалось выйти на замену и отличиться голом, который помог вашей команде принести очки. Сейчас, перед ответным матчем с Казахстаном, какие испытываете эмоции и что расскажете об атмосфере в команде?

— Хорошая атмосфера в команде, никаких проблем нет. По поводу моего гола — да, первый гол за сборную, я очень этому рад и надеюсь, что в этом матче тоже получится выйти на поле и тоже получится отличиться.

Напомним, что в первом матче гол Владислава Малькевича спас команду Беларуси от поражения в игре с Казахстаном (1:1).

Ответная встреча между сборными состоится сегодня в 20:00 на стадионе "Астана-Арена".

Ранее тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев заявил, что в Астане его команда будет играть только на победу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1989156-vladislav-malkevich-o-matche-s-kazahstanom-nadeyus-v-etoy-igre-tozhe-poluchitsya-otlichitsya/