Георгий Кондратьев о матче с Казахстаном: Нам ничего не остается, кроме как выигрывать

Георгий Кондратьев. Фото: pressball.by

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев прокомментировал предстоящий матч с командой Казахстана в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает пресс-служба БФФ.

По словам тренера сборной Беларуси, в матче с Казахстаном команда будет играть только на победу.

— Сборная Беларуси первый раз будет играть в Астане на искусственном поле. Составит ли это трудности? И второй вопрос: есть ли потери у вашей команды перед этим матчем?

— Конечно, летом играть на искусственном покрытии... У нас будут проблемы. У нас запрещено играть летом на искусственном покрытии, никто не играет. Дополнительные трудности это создаст. Что касается потерь, то 5-6 человек не добираешь где-то всегда: травмы, болезни, кто-то без игровой практики. Конкретизировать не буду, но потери есть, и они существенные.

— Для Эбонга и Полякова, можно сказать, это стадион домашний. Насколько вероятность их появления в старте?

— Очень большая вероятность, что будут играть.

— Вы будете играть на победу?

— Безусловно, мы всегда стараемся играть на победу. И со словаками, и с Азербайджаном. Раскрылись, побежали, но получил контратаку...

— Какая глобальная цель на два матча?

— Нам ничего не остается, кроме как выигрывать. Даже 4 очка может не хватить. Надо обе игры выигрывать.

— Казахстан не обыгрывал Беларусь. Есть исторический шанс выйти с первого места, а у Беларуси такого шанса нет. Насколько принципиально Беларуси обыграть Казахстан?

— Для нас любая игра принципиальная. Игр не так много у сборной — 10 в сезоне в основном. Так что мы на любую игру мы настраиваемся на победу, но далеко не всегда получается побеждать к сожалению.

Напомним, что матч Казахстан - Беларусь состоится сегодня в 20:00 на стадионе "Астана-Арена".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1989152-georgiy-kondratev-o-matche-s-kazahstanom-nam-nichego-ne-ostaetsya-krome-kak-vyigryvat/