Георгий Кондратьев о матче с Казахстаном: Нам ничего не остается, кроме как выигрывать

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев прокомментировал предстоящий матч с командой Казахстана в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает пресс-служба БФФ.
По словам тренера сборной Беларуси, в матче с Казахстаном команда будет играть только на победу.
— Сборная Беларуси первый раз будет играть в Астане на искусственном поле. Составит ли это трудности? И второй вопрос: есть ли потери у вашей команды перед этим матчем?
— Конечно, летом играть на искусственном покрытии... У нас будут проблемы. У нас запрещено играть летом на искусственном покрытии, никто не играет. Дополнительные трудности это создаст. Что касается потерь, то 5-6 человек не добираешь где-то всегда: травмы, болезни, кто-то без игровой практики. Конкретизировать не буду, но потери есть, и они существенные.
— Для Эбонга и Полякова, можно сказать, это стадион домашний. Насколько вероятность их появления в старте?
— Очень большая вероятность, что будут играть.
— Вы будете играть на победу?
— Безусловно, мы всегда стараемся играть на победу. И со словаками, и с Азербайджаном. Раскрылись, побежали, но получил контратаку...
— Какая глобальная цель на два матча?
— Нам ничего не остается, кроме как выигрывать. Даже 4 очка может не хватить. Надо обе игры выигрывать.
— Казахстан не обыгрывал Беларусь. Есть исторический шанс выйти с первого места, а у Беларуси такого шанса нет. Насколько принципиально Беларуси обыграть Казахстан?
— Для нас любая игра принципиальная. Игр не так много у сборной — 10 в сезоне в основном. Так что мы на любую игру мы настраиваемся на победу, но далеко не всегда получается побеждать к сожалению.
Напомним, что матч Казахстан - Беларусь состоится сегодня в 20:00 на стадионе "Астана-Арена".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1989152-georgiy-kondratev-o-matche-s-kazahstanom-nam-nichego-ne-ostaetsya-krome-kak-vyigryvat/