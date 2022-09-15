"Манчестер Сити" одержал победу над "Боруссией" в матче Лиги чемпионов

Матч "Манчестер Сити" - "Боруссия Дортмунд". Фото: Michael Regan/Getty Images

Эрлинг Холланд забил гол и помог "Манчестер Сити" одержать победу над своей бывшей командой в матче второго раунда группового этапа Лиги чемпионов, передает NUR.KZ.

Встреча "горожан" с дортмундской "Боруссией" завершилась со счетом 2:1. Помимо Эрлинга в составе "МС" отличился Джон Стоунз. У гостей забил Джуд Беллингем. Добавим, что Холланд перешел в английский клуб из Дортмунда.

Ниже представлены все результаты оставшихся матчей второго раунда.

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Наполи" (Италия) - 0:3

"Милан" (Италия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 3:1

"Челси" (Англия) - "Зальцбург" (Австрия) - 1:1

"Шахтер" (Украина) - "Селтик" (Шотландия) - 1:1

"Реал Мадрид" (Испания) - "Лейпциг" (Германия) - 2:0

"Копенгаген" (Дания) - "Севилья" (Испания) - 0:0

"Ювентус" (Италия) - "Бенфика" (Португалия) - 1:2

"Маккаби" (Х, Израиль) - "ПСЖ" (Франция) - 1:3

С результатами первого игрового дня можно ознакомиться .

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1987873-manchester-siti-oderzhal-pobedu-nad-borussiey-v-matche-ligi-chempionov/