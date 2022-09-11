Матч "Кадис" - "Барселона" был приостановлен из-за инфаркта у болельщика

Матч "Кадис" - "Барселона". Фото: Fran Santiago/Getty Images

Каталонская "Барселона" с крупным счетом обыграла в гостях "Кадис" в приостановленном матче пятого тура чемпионата Испании по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на Marca.com.

На 82-й минуте матча произошла экстренная ситуация на трибунах. Пожилому болельщику стало плохо, из-за чего было принято решение приостановить встречу.

Врачи обеих команд, а также вратарь "Кадиса" Херемиас Ледесма помогли медицинскому персоналу. Игроков же через некоторое время увели в раздевалки.

Оказалось, что пожилой фанат пережил инфаркт. Ему была оказана срочная медицинская помощь, а также врачи провели реанимационные мероприятия. В итоге болельщика удалось привести в сознание - в срочном порядке он был госпитализирован в больницу.

Параллельно стало плохо одному из операторов. Ему также была оказана помощь врачей. Под аплодисменты он самостоятельно покинул трибуны.

На момент остановки счет был 2:0 в пользу "Барселону". Отличились Френки де Йонг и Роберт Левандовски. После того, как все необходимые мероприятия по возвращению к жизни людей были завершены, матч был возобновлен.

"Барселона" за оставшееся время удвоила преимущество - забили Ансу Фати и Усман Дембеле. В итоге встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1987196-match-kadis-barselona-byl-priostanovlen-iz-za-infarkta-u-bolelschika/