Константин Горовенко возглавил ФК "Мактаарал"

Константин Горовенко. Фото: pflk.kz

Футбольный клуб "Мактаарал" официально объявил о назначении 45-летнего специалиста Константина Горовенко на пост главного тренера, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Ранее клуб по обоюдному согласию сторон прекратил сотрудничество с Андреем Ферапонтовым.

"Официально: Константин Горовенко - новый тренер футбольного клуба "Мактаарал". Добро пожаловать в команду, Константин Александрович",- говорится в сообщении.

Напомним, последним клубом Горовенко был "Атырау", который он возглавил в декабре прошлого года. Ранее он также числился в тренерском штабе "Кайрата" и руководил игрой "Шахтера".

"Мактаарал" в данный момент занимает последнее, 14-е место в чемпионате Казахстана по футболу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1986873-konstantin-gorovenko-vozglavil-fk-maktaaral/