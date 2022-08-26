В Стамбуле определились составы групп Лиги Европы-2022/23

Лига Европы. Фото: OZAN KOSE/AFP via Getty Images

Сегодня, 26 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа клубного турнира Лига Европы сезона 2022-2023 с участием 32 команд, передает NUR.KZ.

Жеребьевка прошла среди 12 клубов, получивших прямые путевки в групповой этап, десяти победителей плей-офф ЛЕ. Еще десять команд стали участниками основных соревнований турнира, которые перешли из Лиги чемпионов после третьего отборочного раунда и плей-офф.

Состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: "Арсенал", ПСВ, "Буде-Глимт", "Цюрих".

Группа B: "Динамо Киев", "Ренн", "Фенербахче", АЕК.

Группа C: "Рома", "Лудогорец", "Бетис", ХИК.

Группа D: "Брага", "Мальме", "Унион", "Юнион".

Группа E: "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьедад", "Шериф", "Омония".

Группа F: "Лацио", "Фейеноорд", "Мидтьюллан", "Штурм".

Группа G: "Олимпиакос", "Карабах", "Фрайбург", "Нант".

Группа H: "Црвена Звезда", "Монако", "Ференцварош", "Трабзонспор".

Добавим, что финал ЛЕ пройдет 31 мая 2023 года на "Пушкаш Арене" в Будапеште (Венгрия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1985035-v-stambule-opredelilis-sostavy-grupp-ligi-evropy-202223/