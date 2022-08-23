"МЮ" прервал длительную беспроигрышную серию "Ливерпуля"

Маркус Рашфорд. Фото: Michael Regan/Getty Images

В матче третьего тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорде" одержал победу над "Ливерпулем", прервав беспроигрышную серию мерсисайдцев, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:1. У манкунианцев отличились Джейдон Санчо и Маркус Рашфорд. "Ливерпуль" отыграл один мяч усилиями Мохамеда Салаха.

Мерсисайдский клуб впервые проиграл в АПЛ в текущем календарном году. Беспроигрышная серия подопечных Юргена Клоппа в чемпионате длилась 21 матч. Последний раз "Ливерпуль" уступал 28 декабря 2021 года в матче с "Лестером".

Добавим, что после третьего тура "МЮ" расположился на 14-м месте в турнирной таблице с тремя очками. У "Ливерпуля" два очка и 16-я строчка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1984362-myu-prerval-dlitelnuyu-besproigryshnuyu-seriyu-liverpulya/