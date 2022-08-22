Каземиро об уходе из "Реала": Моя миссия выполнена

Каземиро. Фото: Denis Doyle/Getty Images

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро провел прощальную пресс-конференцию и рассказал о своем уходе из мадридского "Реала" в "Манчестер Юнайтед", передает NUR.KZ со ссылкой на Mundo Deportivo.

"Сейчас у меня ощущение огромного счастья и выполненного долга. Когда я уезжал из Сан-Паулу в январе 2013 года, я сказал себе, что собираюсь отдать все ради этого клуба. И теперь я могу спать спокойно, так как на тренировках и в матчах никогда не экономил свои силы.

Решение уйти далось мне сложно. После финала Лиги чемпионов я разговаривал со своим агентом и сказал ему, что у меня есть ощущение, что мой цикл в "Реале" закончился. Он ответил мне, чтобы я уехал в отпуск и вернулся с холодной головой. Однако после возвращения те чувства не покинули меня. Мой долг выполнен. Моя миссия выполнена.

Мой цикл завершен. Я хотел принять новый вызов, попробовать себя в другой лиге, побыть в другой культуре. Я ничего там не выиграл. И хочу помочь "МЮ" также, как "Реалу".

Было очень трудно разговаривать с президентом "Реала". Он всегда ко мне хорошо относился. Но честность - одна из моих главных ценностей. Смена была мне необходима.

Также было сложно сообщить о решении моим друзьям Тони Кроосу и Луке Модричу. Они всегда мне помогали. У нас в копилке много прекрасных моментов.

Спасибо всем. У клуба светлое будущее. И я уверен, что "Реал" продолжит побеждать. Hala Madrid",- озвучил футболист.

Напомним, Каземиро в скором времени присоединится к "Манчестер Юнайтед". Он выступал за мадридский "Реал" с 2013 года. В составе "сливочных" полузащитник пять раз выиграл кубок Лиги чемпионов, трижды чемпионат Испании и один раз Кубок Испании.

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1984296-kazemiro-ob-uhode-iz-reala-moya-missiya-vypolnena/