Состав ФК "Шахтер" пополнился македонским защитником

Филип Глигоров. Фото: shakhter.kz

Карагандинский футбольный клуб "Шахтер" официально объявил о подписании контракта с македонским защитником Филипом Глигоровым, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Последним клубом 29-летнего футболиста был албанский "Кукеси".

Также в послужном списке македонца значатся такие команды, как словацкий "Саморин", боснийский "Олимпик", румынский "Дунэря", македонские "Работнички", "Шкупи", "Силекс", а также албанские "Партизани" и "Влазния".

Филип Глигоров выступает на позиции правого защитника.

Добавим, что "Шахтер" в данный момент находится на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата Казахстана. В 15-ти матчах команда смогла набрать 20 очков (шесть побед, две ничьи, семь поражений).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1984034-sostav-fk-shahter-popolnilsya-makedonskim-zaschitnikom/