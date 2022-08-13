"Бавария" презентовала новую форму для матчей Лиги Чемпионов

Томас Мюллер. Фото: Официальный сайт мюнхенской "Баварии"

Мюнхенская "Бавария" презентовала новый комплект игровой формы для выступления в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Игроки мюнхенского клуба будут играть в футболках темно-серого цвета с красными элементами. Дизайн формы, разработанной компанией adidas, вдохновлен традиционной баварской карточной игрой шафкопф. На футболке изображены значки карточных мастей. Комплект формы изготовлен из полностью перерабатываемого полиэстера.

Также клуб сообщил, что первые 15000 покупателей получат в подарок специальное издание шафкопфа от Томаса Мюллера. Сзади на воротнике расположено название гимна "Баварии" – Mia San Mia.

Напомним, что "Бавария" в стартовом матче Бундеслиги 2022/23 победила на выезде "Айнтрахт" со счетом 6:1. В следующем туре мюнхенский клуб сыграет против "Вольфсбурга."

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1983055-bavariya-prezentovala-novuyu-formu-dlya-matchey-ligi-chempionov/