Лионель Месси не попал в список претендентов на "Золотой мяч-2022"

Лионель Месси с Золотым мячом. Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

France Football опубликовал список тридцати претендентов на "Золотой мяч-2022", в нем не оказалось семикратного обладателя этой награды Лионеля Месси, передает NUR.KZ.

Напомним, что с этого года награда будет вручаться по итогам футбольного сезона, а не календарного года, чтобы у людей возникало меньше вопросов и споров по поводу победителя номинации.

Стоит отметить, что в списке отсутствует семикратный обладатель этой награды аргентинец Лионель Месси, который по признанию многих экспертов провалил свой первый сезон в ПСЖ.

Претенденты на "Золотой мяч-2022":

Трент Александер-Арнольд (Англия, Ливерпуль)

Карим Бензема (Франция, Реал Мадрид)

Жоау Канселу (Португалия, Манчестер Сити)

Каземиро (Бразилия, Реал Мадрид)

Тибо Куртуа (Бельгия, Реал Мадрид)

Криштиану Роналду (Португалия, Манчестер Юнайтед)

Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)

Луис Диас (Колумбия, Порту/Ливерпуль)

Фабиньо (Бразилия, Ливерпуль)

Фил Фоден (Англия, Манчестер Сити)

Эрлинг Холанд (Норвегия, Боруссия Дортмунд/Манчестер Сити)

Себастьен Алле (Кот-д'Ивуар, Аякс/Боруссия Дортмунд)

Харри Кейн (Англия, Тоттенхэм)

Джошуа Киммих (Германия, Бавария Мюнхен)

Рафаэль Леау (Португалия, Милан)

Роберт Левандовски (Польша, Бавария Мюнхен/Барселона)

Рияд Марез (Алжир, Манчестер Сити)

Майк Меньян (Франция, Милан)

Садио Мане (Сенегал, Ливерпуль/Бавария Мюнхен)

Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)

Лука Модрич (Хорватия, Реал Мадрид)

Кристофер Нкунку (Франция, РБ Лейпциг)

Дарвин Нуньес (Уругвай, Бенфика/Ливерпуль)

Антонио Рюдигер (Германия, Челси/Реал Мадрид)

Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

Бернарду Силва (Португалия, Манчестер Сити)

Сон Хын Мин (Южная Корея, Тоттенхэм)

Вирджил Ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль)

Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид)

Душан Влахович (Сербия, Фиорентина/Ювентус)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1983028-lionel-messi-ne-popal-v-spisok-pretendentov-na-zolotoy-myach-2022/