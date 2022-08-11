"Кызыл-Жар" вылетел из Лиги Конференций

Лига конференций УЕФА. Фото: Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images

Казахстанский клуб "Кызыл-Жар" сыграл вничью в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Конференций с кипрским АПОЭЛОМ и вылетел из турнира, сообщает NUR.KZ.

Матч проходил на "Астана-Арене" и завершился со счетом 0:0. Петропавловцы уступили по всем основным статистическим показателям. Футболисты АПОЭЛА больше пробили в створ ворот соперника, а также больше подали угловых ударов.

Напомним, что первый матч завершился минимальной победой кипрского клуба и по сумме двух поединков казахстанский клуб вылетел из турнира.

Стоит отметить, что "Кызыл-Жар" впервые выступил в еврокубках. Во втором квалификационном раунде подопечным Алиева удалось обыграть хорватский "Осиек".

АПОЭЛ в четвертом квалификационном раунде Лиги Конференций сыграет с победителем пары "Сепси" (Румыния) — "Юргорден" (Швеция). Матчи пройдут 18 и 25 августа.

Заряжайте "Экспрессы одной левой" на лучшие футбольные матчи и выигрывайте iPhone 13 Pro Max от Parimatch, а также бонусы на 800 000 тенге. Врывайтесь в рейтинг прямо сейчас!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1982805-kyzyl-zhar-vyletel-iz-ligi-konferentsiy/