Экс-капитан сборной Германии в знак протеста не поедет на ЧМ-2022 в Катар

Филипп Лам. Фото: Boris Streubel/Getty Images

Бывший капитан национальной сборной Германии по футболу Филипп Лам заявил, что в знак протеста против нарушения прав человека в Катаре не поедет на ЧМ в составе немецкой делегации, сообщает Sportbuzzer.

"Я не в составе делегации и не хочу лететь туда в качестве болельщика. Я лучше буду следить за турниром из дома.

Права человека должны играть самую большую роль, когда выбирается место проведения турнира. Если страна, где с этим дела обстоят хуже всего, получила право принять турнир, нужно понять критерии такого решения.

Также, очевидно, вопросы стабильности и размеров страны не играли роли. Игроки больше не могут избегать разговоров об этом", – заявил 38-летний немец.

Напомним, что с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. В турнире будут участвовать 32 команды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1982537-eks-kapitan-sbornoy-germanii-v-znak-protesta-ne-poedet-na-chm-2022-v-katar/