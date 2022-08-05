Капитаны "Барселоны" согласились снизить зарплаты, чтобы помочь клубу с регистрацией новичков

Жерар Пике (Барселона). Фото: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

Испанские футболисты "Барселоны" Серхио Бускетс и Жерар Пике готовы вновь снизить зарплаты, чтобы помочь своему клубу зарегистрировать новых футболистов, сообщает Mundo Deportivo.

Активации экономических рычагов будет недостаточно для регистрации новичков, поэтому "Барселона" обратилась к капитанам команды с просьбой о снижении зарплат.

В среду состоялись встречи руководства "Барселоны" с Пике и Бускетсом. Оба футболиста выразили готовность помочь клубу зарегистрировать новичков.

Прошлым летом Пике согласился на отсрочку выплаты части зарплаты, чтобы «Барса» зарегистрировала Эрика Гарсию и Мемфиса Депая. Этим летом отсрочки может не хватить – вероятно, Жерару придется отказаться от получения части выплат.

В ближайшее время состоятся переговоры агентов игроков с руководством "Барсы". В ходе них новые условия контрактов закрепят документально.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1982001-kapitany-barselony-soglasilis-snizit-zarplaty-chtoby-pomoch-klubu-s-registratsiey-novichkov/