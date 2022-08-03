Футзальный "Кайрат" подписал игрока сборной Бразилии

Кайо Руиз. Фото: instagram.com/caioruiz19/

Футзальный клуб "Кайрат" объявил о подписании контракта с 25-летним игроком сборной Бразилии Кайо Руизом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу алматинской команды.

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Соглашение с бразильским игроком рассчитано до конца сезона 2023/24.

Ранее Кайо Руиз защищал цвета португальского "Спортинга". Также в его карьере значатся такие команды, как "Портимоненсе" (Португалия), "Эймор Футзал" и "Сан-Лукас Паранаваи" (обе Бразилия).

Также на счету Кайо 3 матча за национальную сборную Бразилии.

В прошлом сезоне за "Спортинг" 25-летний универсал забил 14 голов в 39 матчах.

Напомним, ранее "Кайрат" подписал еще четырех бразильцев: Вилелу, Денниса, Фернандиньо и Кайо Сезара.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981597-futzalnyy-kayrat-podpisal-igroka-sbornoy-brazilii/