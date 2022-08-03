Определились потенциальные соперники казахстанских клубов в плей-офф ЛК

Лига конференций УЕФА. Фото: Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьева четвертого квалификационного раунда Лиги Конференций, сообщает официальный сайт союза европейских футбольных ассоциаций.

В случае прохода «Тобола» в следующий раунд, костанайцы встретятся с победителем пары "Олимпиакос" – "Слован". Если "Кызыл-Жар" пройдет АПОЭЛ, сыграет с победителем пары "Шепши" – "Юргорден". Матчи пройдут 18 и 25 августа.

Напомним, "Тобол" в третьем раунде предстоит сыграть со "Зриньски" из Боснии и Герцеговины, а "Кызыл-Жару" – с АПОЭЛом из Кипра.

Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Конференций пройдут 4 августа, а ответные 11 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981516-opredelilis-potentsialnye-soperniki-kazahstanskih-klubov-v-pley-off-lk/