Роберт Левандовский выложил фото с трофеями, выигранными в "Баварии"

Роберт Левандовский. Фото: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

Нападающий каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский вернулся в Мюнхен, чтобы попрощаться с футболистами и персоналом мюнхенской "Баварии", сообщает Instagram-аккаунт футболиста.

"Вместе мы создали историю! 8 лет незабываемых воспоминаний с отличной командой! Спасибо, "Бавария", – написал поляк в соцсетях.

Роберт Левандовский выступал за мюнхенскую "Баварию" в 2014-2022 годах. В составе немецкого клуба форвард выиграл Лигу Чемпионов, а также признавался лучшим игроком мира.

В это трансферное окно поляк перешел в "Барселону" за 45 млн евро и уже сыграл за новый клуб несколько матчей, но пока результативными действиями не отметился.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981512-robert-levandovskiy-vylozhil-foto-s-trofeyami-vyigrannymi-v-bavarii/