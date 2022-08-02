"Барселона" продала 25% фирмы Barça Studios

Камп Ноу. Фото: Eric Alonso/Getty Images

Испанская "Барселона" активировала третий экономический рычаг, продав часть акций совей фирмы по созданию творческих продуктов клуба, сообщает Mundo Deportivo.

"Была достигнута договоренность о продаже 25% фирмы Barça Studios за 100 млн евро. Члены клуба дали нам разрешение на продажу 49% от нее, но мы с Socios.com договорились о 25%", – сказал Лапорта.

Barça Studios – фирма, занимающаяся созданием творческих продуктов для клуба.

Напомним, что ранее каталонцы за 207,5 млн евро продали фонду Sixth Street 10% аудиовизуальных прав на 25 лет. Затем клуб продал еще 15% телеправ этой же компании. Эта сделка оценивалась в сумму от 320-330 до 400 млн евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981391-barselona-prodala-25-firmy-barca-studios/