Евролига-2022: Казахстан уступил Греции в матче за третье место

Греция - Казахстан. Фото: Beach Soccer World Wide

Мужская сборная Казахстана по пляжному футболу заняла четвертое место в дивизионе "В" Евролиги-2022 в Кишиневе (Молдова), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

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В матче за третье место подопечные Болата Аленова уступили команде Греции со счетом 3:5.

В составе победителей дубль оформил Катсоулис, еще по мячу на свой счет записали Цитсарис, Николаоу и Трянтафиллидис. У Казахстана голы забивали Муралинов, Ершин и Гулый.

Таким образом, наши футболисты завершили турнир на четвертом месте, а также получили путевку в дивизион "А" Евролиги-2023.

Напомним, что в полуфинале сборная Казахстана уступила команде Турции со счетом 10:12.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981213-evroliga-2022-kazahstan-ustupil-gretsii-v-matche-za-trete-mesto/