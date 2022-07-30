Сэр Алекс Фергюсон вернулся в "Манчестер Юнайтед"

Сэр Алекс Фергюсон. Фото: Alex Livesey/Getty Images

Легендарный шотландский тренер Сэр Алекс Фергюсон вернулся в английский "Манчестер Юнайтед", получив должность в управлении клуба, сообщает Daily Mail.

Легендарный экс-тренер манкунианцев вошел в недавно созданную аналитическую группу экспертов, которая будет помогать управляющему директору клуба Ричарду Арнольду.

Также в группу вошли бывший исполнительный директор клуба Дэвид Гилл, экс-капитан «МЮ» Брайан Робсон и спортивный директор клуба Джон Мерто. Группа будет консультировать Арнольда по широкому кругу вопросов, включая реконструкцию "Олд Траффорд" и взаимодействие с болельщиками.

Отмечается, что теперь у Фергюсона будет наибольшее влияние в клубе с момента ухода с поста тренера "МЮ" в 2013 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981002-ser-aleks-fergyuson-vernulsya-v-manchester-yunayted/