"Барселона" продала свой первый NFT за 693 тысячи долларов

Камп Ноу. Фото: Eric Alonso/Getty Images

Испанская "Барселона" продала свой первый NFT с изображением легенды клуба Йохана Кройффа за 693 тысячи долларов, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

NFT получил название "Своего рода бессмертный". Он представляет собой 40-секундный ролик о голе Кройффа, сопровождается оригинальным саундтреком в исполнении оркестра из 30 музыкантов. Клуб утверждает, что производство цифровой скульптуры Кройффа потребовало более тысячи часов работы, а на все работы по NFT было затрачено 10 тысяч часов.

NFT был выставлен на продажу в "Сотбис" – крупнейшем в мире аукционном доме. Более 30 инвесторов участвовали в торгах.

В итоге NFT был приобретен за 693 000 долларов (аукцион завершился на сумме 550 000 долларов, остальная часть суммы досталась аукционисту). Помимо анимированной версии NFT, покупатель также приобрел четыре статичных изображения гола Кройффа.

После этого "блауграна" объявила инвестора "цифровым послом "Барсы", что дает ему возможность пользоваться различными вип-привилегиями от клуба.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1981001-barselona-prodala-svoy-pervyy-nft-693-tysyachi-dollarov/