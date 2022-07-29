"Реал" больше всех заработал на продаже своей формы

ФК "Реал Мадрид". Фото: twitter.com/realmadriden

Действующий победитель Лиги Чемпионов и чемпионата Испании "Реал" больше всех из европейских футбольных клубов заработал на продаже футболок на платформе Amazon, сообщает Marca.

Мадридцы продали футболок на 3,3 млн евро – это лучший показатель среди клубов Испании, Англии, Франции и Италии. Оборот по сравнению с 2018 годом вырос на 400%.

Второе место по продажам досталось "ПСЖ" – 2,2 млн евро. Третью строчку занял "Милан" – у чемпионов Италии свыше 1,5 млн.

"Барселона" стала шестой с 700 000 евро. В указанных лигах общие продажи футболок через Amazon оцениваются на сумму 12,3 млн евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1980907-real-bolshe-vseh-zarabotal-na-prodazhe-svoey-formy/