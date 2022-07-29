Президент "Барселоны": Хотим, чтобы Месси закончил карьеру в "Барсе"

Лионель Месси. Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Действующий президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что клуб постарается вернуть аргентинского футболиста французского "ПСЖ" Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.

"Время Месси завершилось не так, как мы все хотели. Это произошло из-за экономических условий, в которых мы оказались. Мы в моральном долгу перед ним.

Мы бы хотели, чтобы он закончил карьеру в футболке "Барселоны", чтобы его овациями встречали на всех стадионах. Я стремлюсь к этому. Я причастен к тому, как все закончилось, и я хотел бы, чтобы его возвращение состоялось.

Я считаю случившееся расставание временным. Думаю, мы сможем реализовать это. По крайней мере, таково наше намерение", – заявил Лапорта.

Напомним, что Лионель Месси в прошлом году покинул "Барселону" и перешел во французский "ПСЖ".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1980903-prezident-barselony-hotim-chtoby-messi-zakonchil-kareru-v-barse/