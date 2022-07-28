УЕФА разрешил клубам использовать стоячие места на стадионах

УЕФА. Фото: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил клубам использовать стоячие места для зрителей, посещающих матчи еврокубков, сообщает сайт организации.

Программа будет реализована на стадионах клубов Англии, Германии и Франции. Программа будет проводиться во время группового этапа и плей-офф вплоть до полуфиналов еврокубковых турниров включительно.

В конце сезона-2022/23 на основе отчетов экспертов администрация УЕФА оценит результаты программы и представит их исполнительному комитету, который примет решение о возможном продлении программы.

Запрет на стоячие места на матчах еврокубков действовал с 1988 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1980666-uefa-razreshil-klubam-ispolzovat-stoyachie-mesta-na-stadionah/