"Манчестер Сити" презентовал новую форму

"Манчестер Сити". Фото: James Williamson - AMA/Getty Images

Английский "Манчестер Сити" показал новую выездную форму на следующий футбольный сезон, сообщает официальный сайт клуба из Манчестера.

Новые футболки отсылают к дизайну классического стиля "Сити" — форме, в которой команда играла в 1969 году. Такие же вертикальные красно-черные полосы присутствовали на экипировке "горожан", когда команда выигрывала Кубок Англии в том сезоне, а также в 1970 году — тогда клуб победил в Кубке Лиги и Кубке обладателей кубков.

Игроки уже сыграли в новой гостевой форме против мексиканской «Америки» в Хьюстоне Техническим спонсором "Манчестер Сити" является Puma.

Напомним, что сезон-2022/23 начнется для "Манчестер Сити" 7 августа с гостевого матча против "Вест Хэма" в рамках первого тура АПЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1980089-manchester-siti-prezentoval-novuyu-formu/