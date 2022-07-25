Казахстанский клуб получил техническое поражение в любительском турнире УЕФА

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Казахстанскому футбольному клубу "Каскелен" присудили техническое поражение в любительском Кубке регионов УЕФА, сообщает Sportall.ge.

Несмотря на одержанные победы над грузинским "Басиани" (2:1) и эстонским "Запоосом" (5:0) и занятое первое место в группе предварительного раунда, команда была наказана за участие в матчах игроков-профессионалов.

Судя по всему, речь идет о Ерлене Бекмухаеве и Самите Чулагове, ранее игравших в КПЛ.

Представители "Басиани" подали жалобу в УЕФА, 20 июля было принято решение о присуждении казахстанцам технического поражения в матче с грузинской командой.

Таким образом, "Каскелен" лишился первого места в группе и завершил выступление на турнире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1980080-kazahstanskiy-klub-poluchil-tehnicheskoe-porazhenie-v-lyubitelskom-turnire-uefa/