Александр Зинченко перешел в "Арсенал"

Александр Зинченко. Фото: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко продолжит карьеру в "Арсенале", сообщает официальный сайт лондонской команды.

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Бывший игрок "Манчестер Сити" подписал контракт с "Арсеналом" на четыре года.

Напомним, что в составе манчестерского клуба Александр выиграл четыре титула чемпиона Англии и столько же раз становился победителем Кубка английской Лиги. Также он побеждал в Кубке и Суперкубке Англии.

"Сбылась мечта моего детства, потому что я был большим фанатом "Арсенала". Я наслаждался просмотром игр этой команды, когда за нее играли Тьерри Анри и Сеск Фабрегас. Я воодушевлен и не могу дождаться момента, когда смогу играть за этот прекрасный клуб", - прокомментировал свой переход Зинченко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979892-aleksandr-zinchenko-pereshel-v-arsenal/