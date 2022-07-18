Пауло Дибала перейдет в "Рому"

Пауло Дибала, Ювентус. Фото: Sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images

Аргентинский полузащитник Пауло Дибала согласовал контракт с итальянской "Ромой", сообщает сайт инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

28-летний футболист принял предложение римлян. Он подпишет трехлетний контракт с зарплатой 6 млн евро в год с учетом бонусов.

Дибале пообещали центральное место в проекте «Ромы», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Недавно Пауло вылетел в Португалию, где продолжается предсезонный сбор команды, для прохождения медицинского осмотра.

Напомним, что на Дибалу также претендовали миланский "Интер", "Наполи" и лондонский "Тоттенхэм".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1979034-paulo-dibala-pereydet-v-romu/