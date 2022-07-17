"Манчестер Юнайтед" представил новую выездную форму

Манчестер Юнайтед. Фото: Craig Mercer/MB Media/Getty Images

"Манчестер Юнайтед" презентовал новый комплект выездной формы на следующий футбольный сезон, сообщает официальный сайт клуба.

"Манчестер Юнайтед" провел презентацию новой формы в Мельбурне. Участие в публичном мероприятии приняли игроки команды Люк Шоу, Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо и Скотт Мактоминей.

Это первая белая форма команды с сезона 2016/17 раз. Отсылкой к прошлому является и клубная эмблема, размещенная на черном щите — прямо как в отмеченной треблом кампании 1998/99.

Как и на домашней форме, представленной на прошлой неделе, отдельного внимания заслуживает воротник — в таком же стиле выполнена и кромка рукавов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1978885-manchester-yunayted-predstavil-novuyu-vyezdnuyu-formu/