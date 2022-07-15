Джанлуиджи Буффон: Завершу карьеру в 55 лет

Джанлуиджи Буффон. Фото: Nicolò Campo / Contributor / Getty Images

Бывший голкипер сборной Италии и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поделился своими планами на будущее, сообщает Чемпионат.

"Завершу ли я карьеру в 55 лет? Приблизительно так и будет. Буду ли я заниматься тренерской деятельностью после того, как повешу бутсы на гвоздь? Я уже достаточно долго думаю о том, чем буду заниматься после завершения карьеры. Я не уверен на 100 процентов, что останусь в футболе. Возможно, попробую себя на новом попроще, так как уже знаю всё в футболе. Мне интересно узнавать всё новое", — заявил Буффон.

В минувшем сезоне легенда итальянского футбола провёл 26 матчей за «Парму» во втором итальянском дивизионе Серии Б, в которых пропустил 27 голов.

Получайте яркие эмоции от лучшие футбольных матчей вместе с Parimatch и летите отдыхать в Rixos Анталья. Путевки на двоих, топ-призы и бонусы на 14 000 000 тенге каждую неделю!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1978757-dzhanluidzhi-buffon-zavershu-kareru-v-55-let/