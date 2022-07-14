Усман Дембеле продлил контракт с "Барселоной"

Усман Дембеле. Фото: Matt King/Getty Images

Полузащитник сборной Франции по футболу Усман Дембеле подписал новый контракт с "Барселоной" до 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт каталонской команды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

После долгих переговоров 25-летний полузащитник подписал новое соглашение с "Барселоной". Новый контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что игрок согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в каталонском клубе.

Напомним, что Дембеле выступает за "Барселону" с 2017 года. В составе каталонцев Усман провел 150 матчей во всех турнирах, в которых забил 32 гола и отдал 34 результативных передач.

Также в карьере французского футболиста значатся такие клубы, как "Боруссия Дортмунд" (Германия) и "Ренн" (Франция).

Получайте яркие эмоции от лучшие футбольных матчей вместе с Parimatch и летите отдыхать в Rixos Анталья. Путевки на двоих, топ-призы и бонусы на 14 000 000 тенге каждую неделю!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1978497-usman-dembele-prodlil-kontrakt-s-barselonoy/