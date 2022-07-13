Мигель Котто о трилогии Головкин - Канело: У меня нет фаворита

Мигель Котто. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Мигель Котто поделился мнением относительно третьего поединка между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

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По словам 40-летнего пуэрториканца, это будет последний шанс для Головкина победить Канело.

"Это последний шанс для Головкина одержать победу над Альваресом. Также интересно каким на ринг выйдет Сауль после поражения Биволу. Из-за этих двух факторов мне кажется, что это будет отличный поединок. У меня нет фаворита", - заявил Мигель Котто.

Напомним, что третий бой между Канело и Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1978313-migel-kotto-o-trilogii-golovkin-kanelo-u-menya-net-favorita/