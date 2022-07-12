Казахстанские арбитры будут судить матч Лиги Конференций

Көрнекі фото: pixabay.com

Казахстанская бригада арбитров получила назначение на матч первого кваликационного матча Лиги Конференций, сообщает сайт УЕФА.

Речь о встрече между молдавским "Петрокубом" и мальтийской "Флорианой" (первый матч – 0:0).

Главным арбитром встречи назначен Артем Кучин, помогать ему будут Юрий Тихонюк и Самат Тергеусизов. Четвертый рефери – Айдын Тассыбаев.

Игра начнется 14 июля в 23:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что в Лиге Конференций выступят три казахстанских клуба - "Астана", алматинский "Кайрат" и "Кызыл-Жар" из Петропавловска.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1978114-kazahstanskie-arbitry-budut-sudit-match-ligi-konferentsiy/