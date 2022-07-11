"Бавария" презентовала новую форму

Бавария. Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Мюнхенская "Бавария" презентовала новую выездную форму на следующий футбольный сезон, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Выездная форма от компании Adidas выполнена в белом цвете с золотыми элементами с металлическим эффектом. На спине под воротником изображен символ Мюнхена — Munchner Kindl.

Края рукавов и три полоски выполнены в золотом цвете, а экипировку игроков дополнят белые шорты и белые гетры. Футболка изготовлена из 100 процентов переработанного материала. Отметим, что "Бавария" стала частью Munich City Tour и сотрудничает с Мюнхеном. В частности, чемпион Германии и город в рамках обязательств по беженцам из Украины создали проект жилья для людей с ограниченными возможностями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977899-bavariya-prezentovala-novuyu-formu/