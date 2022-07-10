"Зенит" с Алипом в составе выиграл Суперкубок России

ФК "Зенит". Фото: vk.com/zenit

22-летний защитник сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алип стал обладателем Суперкубка России по футболу, передает NUR.KZ.

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В решающем матче за Суперкубок России клуб из Санкт-Петербурга разгромил московский "Спартак" со счетом 4:0. В составе победителей отличились Иван Сергеев, Малком, Вендел и Кассьерра.

Отметим, что Нуралы Алип вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

Это уже второй трофей казахстанского защитника в составе "Зенита". В прошлом сезоне он стал чемпионом России.

Напомним, что российский клуб арендовал Нуралы Алип у "Кайрата" до конца 2022 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977747-zenit-s-alipom-v-sostave-vyigral-superkubok-rossii/