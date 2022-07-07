Сборная Казахстана по футзалу узнала своих соперников по отбору ЧМ-2024

Сборная Казахстана по футзалу. Фото: Angel Martinez - FIFA/FIFA via Getty Images

Мужская сборная Казахстана по футзалу узнала своих соперников по основному отборочному раунду чемпионата мира 2024 года, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

По итогам жеребьевки сборная Казахстана попала в группу 5, вместе с командами Словении и Черногории. С каждым из них предстоит сыграть дома и в гостях.

Победители всех групп, а также четыре лучших обладателя вторых мест выйдут напрямую в элитный раунд. Остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах.

Расписание игр:

12-21 сентября 2022 года;

3-12 октября 2022 года;

6-9 ноября 2022 года;

27 февраля – 8 марта 2023 года;

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977425-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-uznala-svoih-sopernikov-po-otboru-chm-2024/