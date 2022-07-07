"Тобол" установил новый рекорд посещаемости

ФК "Тобол". Фото: vk.com/fctobol

Костанайский "Тобол" в матче против венгерского "Ференцвароша" установил новый рекорд посещаемости домашнего стадиона, сообщает KazFootball.kz.

Первый матч первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов между костанайским "Тоболом" и венгерским "Ференцварошом" на "Центральном" в Костанае посетили 8 420 зрителей.

Ранее рекордом на домашнем поле в матчах еврокубков была встреча против турецкого «Галатасарая» в рамках Лиги Европы, на которой в 2009 году было 8 320 зрителей.

Напомним, что "Тобол" в первом матче квалификационного этапа Лиги Чемпионов сыграл вничью с "Ференцварошом". Ответная игра состоится через неделю в Будапеште.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977387-tobol-ustanovil-novyy-rekord-poseschaemosti/