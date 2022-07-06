Арестованный футболист чемпионата Англии выпущен под залог

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Игрок Английской Премьер-лиги и сборной, арестованный по подозрению в изнасиловании, выпущен под залог до августа, сообщает BBC.

Всемирно известный игрок задержан из-за предполагаемого нападения на женщину в прошлом месяце.

Правоохранительные органы допросили его в связи с обвинениями в еще двух эпизодах изнасилования – теперь уже другой девушки. Указанные случаи датируются апрелем и июнем 2021 года.

После этого 29-летнего мужчину, за которого был внесен залог, выпустили до августа. Расследование обстоятельств продолжается.

"4 июля в полицию поступило заявление об изнасиловании 20-летней девушки. Предполагаемое изнасилование произошло в июне 2022 года. Проверка обстоятельств случившегося продолжается", – говорится в заявлении полиции Лондона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977183-arestovannyy-futbolist-chempionata-anglii-vypuschen-pod-zalog/