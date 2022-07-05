Криштиану Роналду заинтересован в переходе в "Челси"

Криштиану Роналду в потрибунном помещении. Ото: UEFA/UEFA via Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду намерен перейти из "Манчестер Юнайтед" в лондонский "Челси", сообщает ESPN.

Агент португальца Жорже Мендеш контактировал с совладельцем "Челси" Тоддом Боэли, который после ухода Марины Грановской и Петра Чеха из клуба выполняет функции спортивного директора "синих". Боэли привлекает вариант с приглашением такого значимого футболиста, как Роналду, хоть он и находится на заключительном этапе карьеры.

Однако в "Челси" есть сомнения по поводу того, что идея о перестройке линии атаки с участием Роналду привлечет Томас Тухеля.

Также лондонскому клубу сообщили, что форвард "ПСЖ" Неймар доступен для трансфера, но Тухель выступил против этой сделки. Он хочет усилить атаку "Челси" с помощью других футболистов.

"Бавария" и "ПСЖ" рассматривались в качестве возможных вариантов продолжения карьеры Роналду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977073-krishtianu-ronaldu-zainteresovan-v-perehode-v-chelsi/