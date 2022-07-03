Сборная Казахстана по футзалу попала в первую корзину отбора ЧМ-2024

Фото: Қазақстан футбол федерациясы

Стал известен состав участников отборочного турнира чемпионата Европы по футзалу, сообщает официальный сайт УЕФА.

В основном раунде квалификации ЧМ-2024 примут участие 36 команд, которые будут разбиты на 12 групп по три команды. Матчи этого этапа турнира завершатся к 8 марта 2023 года.

Все сборные были распределены на 3 корзины согласно их рейтингу:

Корзина 1: Португалия, Испания, Казахстан Хорватия, Сербия, Азербайджан, Украина, Италия, Чехия, Грузия, Финляндия, Словакия;

Корзина 2: Словения, Босния и Герцеговина, Польша, Румыния, Нидерланды, Беларусь, Венгрия, Франция, Бельгия, Латвия, Северная Македония, Молдова;

Корзина 3: Черногория, Косово, Норвегия, Дания, Швеция, Армения, Германия, Греция, Израиль, Кипр, Литва, Австрия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1976752-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-popala-v-pervuyu-korzinu-otbora-chm-2024/