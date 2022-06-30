Бывший тренер "Барселоны" возглавил "Атлетик"

Эрнесто Вальверде. Фото: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

Экс-главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде возглавил испанский "Атлетик", сообщает официальный сайт баскского клуба.

Эрнесто Вальверде возглавил басконскую команду в третий раз. До этого он работал с "Атлетиком" с 2003 по 2005 год и с 2013-го по 2017-й. Эрнесто принадлежит рекорд клуба по числу матчей во главе команды – 306. При нем "Атлетик" выходил в еврокубки пять раз за шесть сезонов.

В 2015 году команда под руководством Вальверде взяла трофей впервые за 31 год – "Атлетик" выиграл Суперкубок Испании.

Последним местом работы Вальверде была "Барселона", которую он возглавлял с 2017 по 2020 год. Там он выиграл четыре трофея, дважды победив в Ла Лиге и по разу взяв Кубок и Суперкубок Испании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1976442-byvshiy-trener-barselony-vozglavil-atletik/