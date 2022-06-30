Ромелу Лукаку вернулся в "Интер"

Ромелу Лукаку. Фото: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images

Миланский "Интер" арендовал 29-летнего нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку у лондонского "Челси" до лета 2023 года, передает официальный сайт английского клуба.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Ранее сообщалось, что за аренду Ромелу лондонский клуб получит 8 миллионов евро, но опции выкупа у "Интера" не будет. Также Лукаку пришлось снизить зарплату ради перехода в итальянский клуб.

Напомним, что Лукаку уже выступал за "Интер" с 2019 по 2021 год. Прошлым летом миланский клуб продал его в "Челси" за 115 млн евро.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий провел 44 матча за "Челси" во всех турнирах, забив 15 голов. В "Интере" Ромелу Лукаку будет выступать под 90-м номером.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю - участвуйте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1976318-romelu-lukaku-vernulsya-v-inter/