Полузащитника "ПСЖ" ограбили во время отпуска на Ибице

Игроки "ПСЖ" Марко Верратти, Лионель Месси и Неймар. Фото: Angel Martinez/Getty Images

Итальянского центрального полузащитника французского клуба "ПСЖ" Марко Верратти ограбили во время отдыха на Ибице, сообщает Marca.

Верратти остановился в доме, который принадлежат бывшему нападающему сборной Бразилии Роналдо.

Во время совершения преступления дома никого не было. Полиция не обнаружила следов взлома.

Точная сумма ущерба неизвестна, но считается, что она составляет около 3 миллионов евро. Злоумышленники украли деньги и драгоценности. Полиция ведет расследование.

Напомним, что в прошедшем сезоне Верратти забил два мяча и отдал две результативные передачи в 32 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. Контракт полузащитника с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1976213-poluzaschitnika-pszh-ograbili-vo-vremya-otpuska-na-ibitse/