Женская сборная Казахстана потерпела восьмое поражение подряд в отборе ЧМ-2023

Женская сборная Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

Женская сборная Казахстана по футболу потерпела очередное поражение в квалификации чемпионата мира-2023, на сей раз в гостях от Эстонии, передает NUR.KZ.

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Встреча, которая прошла в Пярну (Эстония), завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей дубль оформила Геттер Саар, еще по голу забили Кайри Химанен и Лизетт Тамик. У Казахстана отличились Асельхан Турлыбекова и Светлана Бортникова.

Добавим, что подопечные Айтпая Джамантаева вели в счете 2:0, но в итоге упустили победу.

Таким образом, сборная Казахстана потерпела восьмое поражение подряд в отборе ЧМ-2023. После восьми туров наши футболистки занимают последнее шестое место в группе I.

Следующий матч команда Казахстана проведет 2 сентября в гостях против сборной Словении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1976188-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-poterpela-vosmoe-porazhenie-podryad-v-otbore-chm-2023/