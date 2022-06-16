Футболист сборной Польши покинул "Кайрат"

Яцек Гуральский. Фото: instagram.com/f.c.kairat

Полузащитник сборной Польши Яцек Гуральский покинул футбольный клуб "Кайрат", сообщает пресс-служба алматинской команды.

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Напомним, что Яцек присоединился к "Кайрату" в январе 2020 года. С тех пор хавбек сборной Польши провел в составе алматинского клуба 37 матчей, в числе которых 4 поединка в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА.

В 2020 году Гуральский вместе с "Кайратом" завоевал золотые медали чемпионата Казахстана по футболу, а год спустя выиграл кубок страны.

Отметим, что Яцек Гуральский в составе сборной Польши пробился в финальную стадию чемпионата мира-2022 в Катаре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1974455-futbolist-sbornoy-polshi-pokinul-kayrat/